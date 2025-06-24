ايران اتخذت “الاجراءات اللازمة” لمواصلة برنامجها النووي (مسؤول)

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أعلنت الحكومة الإيرانية الثلاثاء أنها “اتخذت الإجراءات اللازمة” لضمان استمرار برنامجها النووي في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “اتخذنا الإجراءات اللازمة ونقوم بتقييم الأضرار” الناجمة عن الضربات.

وأضاف “كانت خطط إعادة تشغيل المنشآت معدة مُسبقا وتقضي استراتيجيتنا بضمان عدم انقطاع الإنتاج والخدمات”.

وقصفت الولايات المتحدة منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية ليل السبت إلى الأحد باستخدام قاذفات شبح من طراز “بي-2″، واعلن الرئيس دونالد ترامب لاحقا تحقيق “إنجاز عسكري رائع”.

ولم يُكشف عن حجم الأضرار بعد.

وأكد مستشار للمرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية، وأن “اللعبة لم تنته”.

الاثنين، أعلنت اسرائيل أن قواتها نفذت ضربات جوية لـ”قطع طرق الوصول” إلى موقع فوردو الإيراني.

في 13حزيران/ يونيو، أطلقت اسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران، بهدف معلن هو منعها من تطوير قنبلة ذرية، وهو أمر لطالما نفته طهران، مدافعة عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

بور/ريم/دص