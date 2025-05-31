ايران تعتبر السلاح النووي “غير مقبول”

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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن السلاح الذري “غير مقبول”، في وقت تجري الجمهورية الإسلامية مباحثات مع الولايات المتحدة سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ نيسان/أبريل، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، على رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.

وفي حين اعتبر مسؤولون أميركيون أن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم في ظل اتفاق جديد هو بمثابة “خط أحمر”، تتمسك طهران بما تعتبره “حقا” لها في مجال الطاقة النووية السلمية.

وقال عراقجي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي “اذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة”، مضيفا في إشارة إلى الموقف الأميركي “نحن متفقون معهم على هذه النقطة”.

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة تأكيده أنه “لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”، مشيرا إلى أن البلدين “قريبان جدا من اتفاق”.

غير أن عراقجي كتب الخميس على إكس إنه “غير واثق” من أن اتفاقا “وشيك”.

– مفتشون أميركيون –

انتهت الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران وواشنطن بوساطة عمان في 23 أيار/مايو في روما من دون تحقيق تقدم يذكر لكن عراقجي ومحاوره الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبديا استعدادهما لمواصلة المناقشات التي وصفاها بأنها بناءة.

ولم يحدد أي موعد في الوقت الحاضر لجولة مقبلة.

وفي حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، أكدت إيران الأربعاء أنها قد تجيز زيارة مفتشين أميركيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي “إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح الباحث علي واعظ، خبير إيران في مجموعة الأزمات الدولية، أن هذه ستكون سابقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها.

وفي 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي قامت بعد عام من ذلك، بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

وبينما حدد اتفاق العام 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 في المئة، تقوم طهران حاليا بالتخصيب عند مستوى 60%، غير البعيد من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المئة.

ويلوح ترامب الساعي إلى اتفاق جديد، بالخيار العسكري في حال فشل الدبلوماسية.

سبر-اب/دص/كام