بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ويرثي الأطفال القتلى

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – دعا البابا ليو بابا الفاتيكان يوم الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في غزة وحث إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي.

وقال البابا خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس “في قطاع غزة، تتعالى إلى السماء صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم القتلى”.

وأضاف “أجدد ندائي إلى المسؤولين: أوقفوا القتال… أطلقوا سراح جميع الرهائن. واحترموا القانون الإنساني تماما”.

كما دعا ليو، الذي انتُخب في الثامن من مايو أيار خلفا للبابا الراحل فرنسيس، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وندد البابا بالهجمات الجديدة على المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا في الأيام التي تلت تنفيذ روسيا أكبر هجوم جوي خلال الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.

وقال ليو “أجدد بشدة ندائي لوقف الحرب ودعم كل مبادرة للحوار والسلام”.

وجاءت مناشدتا البابا، اللتان ألقيتا باللغة الإيطالية، في ختام عظته إذ أضاف بعض التعليقات الموجزة إلى نصه المعد سلفا.

وكان البابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل نيسان، قد صعّد انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في الأشهر التي سبقت وفاته.

وذكر ليو، الذي يحتفل يوم الخميس بمرور ثلاثة أسابيع على توليه منصب البابا، الصراع عدة مرات. ودعا، في أول عظة يلقيها الأسبوع الماضي، إسرائيل إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال البابا يوم الأربعاء أيضا إن الآباء في القطاع “يجبرون باستمرار على البحث عن بعض الطعام ومكان أكثر أمانا من القصف”.

وشنت إسرائيل حملتها على غزة ردا على الهجوم الذي شنه مسلحون بقيادة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وأسفر هجوم إسرائيل عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وحوّل معظم القطاع الساحلي المكتظ إلى أنقاض، بحسب مسؤولي الصحة في قطاع غزة.