باحثون إسرائيليون: تحديد أسماء 5 ملايين من أصل 6 ملايين يهودي قتلوا في الهولوكوست

من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قال باحثون إسرائيليون يوم الاثنين إن هوية خمسة ملايين من بين أكثر من ستة ملايين يهودي قتلوا في المحرقة النازية (الهولوكوست) تم تحديدها وإن من الممكن التعرف على المزيد من الأسماء بمساعدة إضافية من الذكاء الاصطناعي.

وقال مركز ياد فاشيم، المركز العالمي لذكرى الهولوكوست في القدس، إن هذا الإنجاز هو خلاصة عمل على مدى سبعة عقود ويقع في صميم مهمة المركز لتحديد هويات من قتلهم النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال المركز إن حوالي مليون من القتلى اليهود في تلك الفترة لا يزالون مجهولين “ومن المرجح أن يظل الكثير منهم كذلك إلى الأبد”. لكن باستخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، يعتقد المركز أن بمقدوره تحديد 250 ألف اسم إضافي من خلال تحليل مئات الملايين من الوثائق التي يصعب البحث فيها يدويا.

ومع تراجع عدد من لا يزالون على قيد الحياة من الناجين من الهولوكوست، قال داني دايان رئيس مركز ياد فاشيم إن الوصول إلى الرقم غير المسبوق البالغ خمسة ملايين هو تذكير بالتزام لم يكتمل.

وقال دايان “وراء كل اسم حياة كانت مهمة، طفل لم يكبر أبدا، ووالد لم يعد إلى المنزل، وصوت تم إسكاته إلى الأبد… من واجبنا الأخلاقي أن نضمن أن يتم تذكر كل ضحية حتى لا يترك أي شخص في ظلام المجهول”.

في مايو أيار 2024، قال المركز إنه طور برنامجه الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتمشيط أكوام من السجلات لمحاولة تحديد هوية مئات الآلاف من اليهود الذين قتلوا في الهولوكوست والذين لم يتم ذكر أسمائهم في النصب التذكارية الرسمية.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية- تحرير سلمى نجم)