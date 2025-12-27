باراغواي توقف قائد شرطة برازيليا سابقا في عهد بولسونارو

أُوقف قائد شرطة برازيلي سابق كان قد فرّ من البلاد إثر إدانته بالتواطؤ في محاكمة الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، وتم ترحيله من باراغواي، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الجمعة.

وُجهت إلى سيلفيني فاسكيس، القائد السابق لشرطة الطرق السريعة البرازيلية، تهمة نشر عناصر من الشرطة لمنع الناخبين في المناطق ذات الميول اليسارية من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عام 2022 التي خسرها بولسونارو أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكان أُلقي القبض على فاسكيس البالغ 50 عاما سنة 2023 ووُضع تحت المراقبة مع سوار إلكتروني في الكاحل بانتظار محاكمته.

هذا الشهر، حُكم عليه بالسجن لأكثر من 24 عاما، يقضيها رهن الإقامة الجبرية، ما دفعه إلى الفرار من البرازيل.

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن فاسكيس كسر جهاز المراقبة الإلكتروني في كاحله وقاد سيارته بنفسه عبر الحدود إلى باراغواي.

وأفادت معلومات بأنه اعتُقل في مطار سيلفيو بيتي روسي الدولي في أسونسيون عاصمة باراغواي أثناء محاولته الصعود على متن طائرة متجهة إلى السلفادور باستخدام وثائق سفر مزورة.

وقال مصدر في الشرطة البرازيلية لوكالة فرانس برس إن فاسكيس اعتُقل فجر الجمعة، ثم طُرد من البلاد.

وبعد عودته إلى البرازيل، أمر قاض بسجن فاسكيس، وألغى امتيازات الإقامة الجبرية الممنوحة له.

ويقضي بولسونارو البالغ 70 عاما، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بعد إدانته في أيلول/سبتمبر بتهمة قيادة مؤامرة لمنع لولا من تولي منصبه.

وكان رهن الإقامة الجبرية حتى وقت قصير قبل بدء فترة سجنه رسميا، لكنه اعتُقل وأُودع السجن بعد أن استخدم مكواة لحام لقطع سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله، في ما اعتبرته المحكمة محاولة هروب.

وخضع الخميس لجراحة لعلاج فتق إربي.

