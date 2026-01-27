باريس تؤكد على أولوية الحوار خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع

afp_tickers

3دقائق

أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور الثلاثاء ضرورة “إعطاء الأولوية للحوار” بدل “الإجراءات الأحادية” في مواجهة التوترات الدولية، وذلك خلال اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع ركز خصوصا على “تنويع” إمدادات المعادن النادرة، بحسب ما أعلنت وزارته.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عقب اجتماع وزراء المالية في مجموعة السبع التي تتولى فرنسا رئاستها في 2026 “شدد رولان ليسكور على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والبحث عن حلول مشتركة بدلا من الإجراءات الأحادية لمعالجة التوترات الدولية الراهنة، مُذكّرا بأن المصلحة الجماعية تكمن في التعاون والحوار لا في التشرذم”.

وفي سياق متوتر على خلفية التهديد الروسي والطموحات الأميركية في غرينلاند، أكد ليسكور أيضا “ضرورة الحفاظ على علاقات قائمة على الثقة واحترام المبادئ المشتركة للسيادة ووحدة الأراضي”.

وأتاح الاجتماع عبر الفيديو لفرنسا عرض أولوياتها المالية لهذا العام والتي تتمثل في “الحد من الاختلالات الاقتصادية الكبرى عالميا، وتجديد الشراكات الدولية مع الدول النامية، ودعم نمو مستقر ومستدام”.

كما أكدت فرنسا أن “قضايا الأمن الاقتصادي، والصمود، وتنويع سلاسل الإمداد، لا سيما في المعادن الحيوية والمعادن النادرة، ضرورية لنمو اقتصاداتنا وسيادتها”.

وشدد باريس على أن دعم أوكرانيا من أولوياتها.

وإلى جانب فرنسا، شارك في الاجتماع وزراء المالية في ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 21 كانون الثاني/يناير، إلا أنه تأجل بسبب تضارب الموعد مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

في 12 كانون الثاني/يناير، عُقد اجتماع عمل حول المعادن الحيوية في واشنطن، جمع دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى المكسيك والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا، وتناول عدة تدابير من بينها تحديد الحد الأدنى لسعر بعض المعادن النادرة، وفق الوزير الفرنسي.

مبا/س ح/ع ش