باريس تطالب بضمانات أمنية قوية لكييف قبل البحث في مسألة الأراضي

جدّدت باريس مطالبتها بتوفير “ضمانات أمنية قوية” لكييف قبل البحث في مسألة الأراضي الأوكرانية التي تطالب موسكو بالتنازل عنها، وفقا لما أفادت به الثلاثاء أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماعات في برلين تناولت الموضوع.

وقالت هذه المصادر “نريد قبل كل شيء ضمانات أمنية قوية قبل أي نقاش في شأن الأراضي”.

وأشارت أوساط الرئيس الفرنسي إلى إحراز “تقدّم في شأن الضمانات، استنادا إلى العمل الذي أنجزه ائتلاف الدول الراغبة، بفضل توضيح سبل الدعم الأميركي”.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعد مراراً بتحقيق سلام سريع في أوكرانيا، إلى وقف المعارك بأي ثمن، وأبدى مرارا إشارات إلى انزعاجه من مواقف كييف، مع أن الولايات المتحدة كانت من أبرز داعميها في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ عام 2022.

واعتبر الأوروبيون والأوكرانيون أن خطة السلام الأميركية التي أُعلِنت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ميّالة إلى المطالب الروسية، وسَعَوا مذّاك إلى تعديلها.

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد والاثنين محادثات في برلين مع المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، في محاولة للتوصل إلى تسوية.

وتضمّن البرنامج عشاء عمل بينهم وبين عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي.

ولا تزال مسألة الأراضي تشكّل أحد أبرز العراقيل أمام الخطة.

وتطالب روسيا بضم مناطق أوكرانية عدة لا تسيطر عليها كلها بالكامل، فيما يسعى ترامب إلى دفع كييف للقبول بالتنازل عن جزء من أراضيها.

وتشكّل منطقة دونباس الصناعية في الشرق إحدى أولويات الكرملين. لكنها تُعَدّ رمزاً وحاجز حماية مهما لبقية أوكرانيا، إذ إن هذه الجبهة محصّنة جدا.

ويمثّل توفير الحماية لكييف عنصرا أساسيا آخر في المحادثات. واقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي الاثنين في بيان مشترك نشر “قوة متعددة الجنسيات” في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية قوية” تدعمها الولايات المتحدة، ترمي إلى منع روسيا من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الموازاة، يسعى الاتحاد الأوروبي للتوافق أخيرا على استخدام عشرات مليارات من الأرصدة الروسية المجمّدة الموجودة خصوصا في بلجيكا، لمساندة الجيش الأوكراني وتمويل عمليات إعادة الإعمار، لكنّ اعتماد هذا الخيار ما زال متعذرا نظرا إلى خشية الحكومة البلجيكية من ردود فعل انتقامية.

وستكون هذه المسألة أحد أبرز محاور البحث في القمة الأوروبية في بروكسل اعتبارا من الخميس.

وأوضحت أوساط ماكرون أن فرنسا “تلتزم الحياد في ما يتعلق بالحل الواجب اعتماده لتمويل الدعم المدني والعسكري لأوكرانيا”، على أن يوفر لكييف “القدرة اللازمة للصمود على المدى الطويل”.

وأضافت هذه المصادر “لقد توصلنا بالفعل إلى تمديد تجميد الأصول الروسية لفترة أطول، وهو ما يشكّل إشارة واضحة”.

