باكستان: سندعم كل الجهود لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

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إسلام اباد (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الجمعة إن إسلام اباد ستدعم كل الجهود لمنع التصعيد في الشرق الأوسط في ظل تزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع لتشمل إسرائيل وإيران.

وتتأهب منطقة الشرق الأوسط لموجة هجمات جديدة محتملة من إيران وحلفائها بعد مقتل قياديين كبيرين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية الأسبوع الماضي. واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، لكن إسرائيل لم تؤكد تورطها في عملية الاغتيال.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية على مدار الساعة، وتحث دولا أخرى من خلال القنوات الدبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في إفادة صحفية “ستدعم باكستان كل الجهود الرامية إلى منع نشوب حرب في الشرق الأوسط”. ولم تعلق على ما إذا كانت باكستان على اتصال بواشنطن بشأن هذه القضية.

ونفت المتحدثة تقارير لصحيفة جيروزاليم بوست عن أن باكستان تعتزم تزويد إيران بصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز شاهين-3.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين باكستان وإسرائيل.

وأضافت بلوش أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحق دار تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني في الأيام القليلة الماضية، وحضر اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي في السعودية هذا الأسبوع ندد فيه بعمليات إسرائيل في قطاع غزة ودعا إلى وقف إطلاق النار وتحسين عملية توصيل المساعدات الإنسانية.

وتابعت قائلة “دعا أيضا إلى منع زيادة تصعيد العنف والتوتر”.