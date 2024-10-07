بدء مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل

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بدأت إسرائيل الاثنين مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اليوم الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ الدولة العبرية والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة.

في رعيم، في موقع المجزرة التي استهدفت مهرجان نوفا الموسيقي وقتل فيها أكثر من 370 شخصا، باشرت الحشود المراسم بلزوم دقيقة صمت في تمام الساعة 6,29 (3,29 ت غ)، وهو الوقت الذي بدأ فيه مسلحو حماس هجومهم على جنوب إسرائيل.

وقبل ذلك، ارتفعت لبضع دقائق أنغام آخر موسيقى عزفت في الموقع قبل عام.

وانقطعت الموسيقى فجأة كما حصل في ذلك اليوم، وقطعت الصمت صرخة يائسة.

وتلا آباء فقدوا أبناء في مهرجان نوفا، الصلاة على الموتى.

وبعدما التقى بعض عائلات الضحايا، ألقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ كلمة حض فيها العالم على “مساندة” الدولة العبرية.

وقال “على العالم أن يدرك ويفهم أنه من أجل تغيير مجرى التاريخ وإحلال السلام وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة، عليه أن يساند إسرائيل في معركتها ضد أعدائها”.

وانتهت المراسم بإنشاد المغني الإسرائيلي بار أون النشيد الوطني الإسرائيلي “الأمل”.

وفيما كان أقرباء الضحايا يضيئون شموعا، دوت أصوات مدفعية وارتفع هدير مروحية قادما من قطاع غزة القريب.

ومراسم رعيم هي الأولى في سلسلة فاعليات ستقام على امتداد النهار أحياء لذكرى ذلك اليوم، في وقت لا تزال إسرائيل تخوض حربا ضد حماس في غزة، وفتحت جبهة في لبنان حيث تشن حملة قصف عنيفة وباشرت قبل أسبوع عمليات برية ضد حزب الله عبر الحدود.

– إطلاق صواريخ –

وفي هذه الأثناء، أعلن منتدى عائلات الرهائن مقتل رهينة محتجز في قطاع غزة بعد عام على خطفه من مهرجان نوفا خلال هجوم حماس.

وأفاد المنتدى في بيان أن “منتدى عائلات الرهائن يبكي قتل إيدان شتيفي” البالغ 28 عاما والذي “لا يزال جثمانه” في غزة.

وبعيد بدء المراسم في رعيم، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إن مقاتليها أطلقوا صواريخ باتجاه “تحشدات الاحتلال” عند معبر رفح وكرم ابو سالم وكيبوتس حوليت قرب الحدود مع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاث مقذوفات أطلقت من قطاع غزة فيما سقطت رابعة “في منطقة غير مأهولة”.

في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسلل مقاتلون من حماس عبر السياج الحديد الفاصل بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل، مستخدمين متفجرات وجرافات لاختراقه، وهاجموا كيبوتسات وقواعد عسكرية وموقع مهرجان نوفا الموسيقي.

وفي الساعات التالية، باشر الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الهدف منه هو تدمير حماس التي تسيطر عليه منذ العام 2007.

ومنذ ذلك الحين، تحولت مناطق واسعة من قطاع غزة أنقاضا، وأجبر جميع سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة تقريبا على النزوح بسبب الحرب في القطاع المحاصر.

وتسبّب هجوم حماس بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا.

وقُتل ما لا يقل عن 41825 فلسطينيا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ميب/دص/غ ر