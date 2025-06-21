برقية: مئات الأمريكيين غادروا إيران في الأسبوع الماضي

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من حميرة باموق

واشنطن (رويترز) – كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن المئات من الرعايا الأمريكيين غادروا إيران باستخدام طرق برية خلال الأسبوع الماضي منذ اندلاع حرب جوية بين طهران وإسرائيل.

وقالت البرقية إنه بينما غادر العديد منهم دون مشاكل، واجه “الكثير” من المواطنين “تأخيرات ومضايقات” أثناء محاولتهم الخروج.

وذكرت البرقية ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، أن عائلة واحدة لم تحدد هويتها أبلغت عن احتجاز اثنين من المواطنين الأمريكيين الذين حاولوا مغادرة إيران.

وتسلط البرقية الداخلية المؤرخة في 20 يونيو حزيران الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في محاولة حماية ومساعدة مواطنيها في بلد لا تربطها به علاقات دبلوماسية وفي حرب ربما تتدخل فيها الولايات المتحدة قريبا.

وقال الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض يوم الخميس إنه سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران. وأبقى ترامب العالم في حالة من التكهن بشأن خططه، إذ انتقل من اقتراح حل دبلوماسي سريع إلى اقتراح أن تنضم واشنطن إلى القتال إلى جانب إسرائيل.

وبدأت الحرب الجوية في 13 يونيو حزيران عندما هاجمت إسرائيل إيران وأثارت قلق المنطقة التي تشهد توترا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، وقالت إنها ضربت إيران لمنع طهران من صنع أسلحة نووية.

وردت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، بضربات على إسرائيل. وإيران من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بينما لم تفعل إسرائيل ذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تعليقات أرسلت عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الجمعة تعليقا على سؤال عن البرقية التي كان لصحيفة واشنطن بوست السبق في نشر خبر عنها “بسبب القيود المفروضة على الخدمات القنصلية في إيران، يتعين على المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة الاستفادة من الوسائل المتاحة لمغادرة إيران”.