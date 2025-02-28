برلين تحث إسرائيل على حماية المدنيين في شمال الضفة الغربية المحتلة

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برلين (رويترز) – حثت الحكومة الألمانية إسرائيل على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بفاعلية أكبر خلال عملية الجدار الحديدي العسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة وتمهيد الطريق أمام النازحين للعودة إلى ديارهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بفاعلية أكبر في أثناء العملية العسكرية وضمان تمكن الأربعين ألف شخص من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن”.