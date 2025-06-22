بريطانيا تدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصالين هاتفيين مع عاهل الأردن وسلطان عمان يوم الأحد إن على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، وإن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن ستارمر أكد في مكالمته الهاتفية مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أن “البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا خطيرا وجدد دعوته للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف في بيان عقب الضربات الأمريكية على إيران “تصعيد الصراع ليس من مصلحة أحد، ويجب أن ينصب التركيز على خفضه”.

وفي اتصال هاتفي منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قالت الحكومة البريطانية “إنهما حثا إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي”.