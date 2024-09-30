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بريطانيا تدعو لوقف إطلاق النار بعد الغارات الإسرائيلية في لبنان

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الاثنين إنه يتعين على جميع الأطراف السعي إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف في لبنان، مؤكدة على ضرورة تراجع جميع أطراف الصراع عن حافة الهاوية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر “دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يتزعزع… لكن رسالتنا الواضحة جدا الآن هي أن يتحلى جميع الأطراف بضبط النفس”.

وتشن إسرائيل موجة من الهجمات على لبنان منذ أسبوعين مما أسفر عن مقتل حسن نصر الله الأمين العام حزب الله وعدد من قادة الجماعة بالإضافة إلى مقتل حوالي ألف لبناني وإجبار مليون شخص على النزوح. وتعهد حزب الله بالتصدي لأي غزو بري إسرائيلي للبنان.

وقال المتحدث “نريد أن نرى تراجع جميع الأطراف عن حافة الهاوية”.

وأضاف “يجب تجنب أي تصعيد آخر. وقف إطلاق النار سيتيح المجال اللازم لإيجاد الحل السياسي اللازم لإحلال السلام في المنطقة”.

ودعا ستارمر ووزراء آخرون في الحكومة الرعايا البريطانيين إلى مغادرة لبنان على متن الرحلات التجارية كلما تيسر ذلك.

وقال المتحدث إن الحكومة البريطانية تعمل على جميع خطط الطوارئ اللازمة فيما يتعلق بالوضع في لبنان.

وأضاف “ما نركز عليه حاليا هو توفير أماكن إضافية على الرحلات الجوية التجارية لمن يريدون المغادرة، ونكرر بكل وضوح دعوتنا لهؤلاء (الأشخاص) إلى المغادرة وتسجيل اسمائهم لدينا وحجز أولى الرحلات المتاحة”.

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