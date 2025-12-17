بريطانيا تزيل مدخلات مكررة لتوحيد قوائم العقوبات

1دقيقة

لندن 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء إنها أزالت مدخلات مكررة من بعض قوائم العقوبات الخاصة بها، وذلك في إطار سعيها لتوحيد العقوبات تحت سلطة واحدة. وأدى التحديث، الذي لا يغير أي قيود قائمة إلى إزالة أربع قوائم مكررة ضمن نظام العقوبات على سوريا، وقائمة واحدة ضمن نظام العقوبات النووية الإيرانية. ووفقا لإشعار الحكومة، فإن جميع الأفراد والكيانات المشمولة لا تزال خاضعة للعقوبات بموجب أنظمة أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بإيران، والبرنامج النووي الإيراني، والأسلحة الكيميائية.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)