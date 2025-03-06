مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن 24 كيانا سوريا من ضمنها المصرف المركزي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس رفع عقوبات كانت مفروضة خلال حكم بشار الأسد، على 24 كيانا في سوريا من بينها المصرف المركزي.

وكانت بريطانيا قد كشفت الشهر الماضي أنها تخطط لتخفيف العقوبات بعدما سعت السلطات الجديدة في سوريا التي أطاحت بشار الأسد لإقناع عواصم غربية القيام بذلك مع رحيل الحكم السابق.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن “24 كيانا تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول”.

ويشمل رفع العقوبات مؤسسات عاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمال، منها الخطوط الجوية السورية والمؤسسة العامة للنفط والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف التجاري السوري.

لكن مئات العقوبات لا تزال سارية ضد أفراد وكيانات أخرى.

وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى “دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”.

أضاف أن حكومة بلاده “مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري”.

وأكد أن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء في النظام السابق سيظل ساريا.

هار/كام-سام/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية