بريطانيا تقول إنها وفرنسا قصفتا مستودع أسلحة يشتبه في أنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
لندن 3 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية نفذت عملية مشتركة مساء اليوم السبت لقصف مستودع أسلحة تحت الأرض يشتبه في أن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا كان يستخدمه.
وتقوم الطائرات الغربية بدوريات لمنع التنظيم المتشدد الذي حكم أجزاء من سوريا حتى عام 2019 من الظهور مجددا. وقالت بريطانيا إن تحليلا مخابراتيا حدد منشأة تحت الأرض يعتقد أنها تستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات في الجبال الواقعة شمال تدمر.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان “استخدمت طائراتنا قنابل موجهة من طراز بيفواي 4 لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة؛ وبينما يجري الآن تقييم مفصل فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح”.
وذكرت بريطانيا أن المنطقة كانت “خالية من أي سكن مدني” قبل الهجوم وأن جميع طائراتها عادت سالمة.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي “يظهر هذا العمل قيادة المملكة المتحدة وعزمها على الوقوف جنبا إلى جنب مع حلفائنا لمنع أي عودة لداعش (الدولة الإسلامية) وأيديولوجياتهم الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط”.
وقالت بريطانيا إنها استخدمت طائرات مقاتلة من طراز تايفون إف جي آر 4 لقصف الهدف، مدعومة بناقلة تزويد بالوقود من طراز فوياجر.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)