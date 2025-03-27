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بريطانيا تنصح مواطنيها في جنوب السودان بمغادرة البلاد

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لندن (رويترز) – نصحت بريطانيا يوم الخميس مواطنيها في جنوب السودان بمغادرة البلاد في أعقاب تصاعد التوترات التي دفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية “إذا كنتم في جنوب السودان وتعتقدون أن الوضع آمن بما يسمح بذلك، فعليكم المغادرة الآن”.

وأضافت أن بريطانيا لا تزال تنصح بعدم السفر إلى جنوب السودان بسبب خطر نشوب نزاع مسلح.

أغلقت دول غربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، سفاراتها أو قلّصت عملياتها في جنوب السودان وسط تصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بين النائب الأول لرئيس جنوب السودان ريك مشار ومنافسه الرئيس سلفا كير.

وقال حزب مشار في وقت سابق يوم الخميس إن وضع مشار قيد الإقامة الجبرية أدى فعليا إلى انهيار اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2013 و2018 والتي خلّفت مئات الآلاف من القتلى.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في منشور على إكس “يجب على قادة جنوب السودان بذل جهود لتهدئة الوضع”، مكررا دعوات ضبط النفس الصادرة عن دول غربية أخرى والأمم المتحدة.

وأضاف “الانزلاق إلى العنف والصراع ليس في مصلحة أحد”.

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