بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى تندد بهدم مجمع الأونروا في القدس الشرقية

لندن 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – نددت بريطانيا وحلفاء لها، من بينهم فرنسا وكندا، بشدة اليوم الأربعاء بقيام السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي بهدم مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

ودعت المجموعة في بيان مشترك الحكومة الإسرائيلية إلى وقف كل عمليات الهدم.

ونشرت الحكومة البريطانية البيان على موقعها الإلكتروني نيابة عن وزير خارجيتها والنظراء في بلجيكا وكندا والدنمرك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )