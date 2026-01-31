بزشكيان يتهم ترامب ونتنياهو وأوروبا بالتحريض على الاضطرابات

31 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت إن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا استغلوا المشاكل الاقتصادية في إيران وحرضوا على الاضطرابات وزودوا أشخاصا بالوسائل اللازمة “لتمزيق الأمة” في أحدث احتجاجات شهدتها البلاد.

وأخمدت حملة قمع دموية شنتها السلطات الدينية الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين في أنحاء البلاد، والتي اندلعت في أواخر ديسمبر كانون الأول بسبب أزمة اقتصادية تشهد ارتفاعا في التضخم وزيادة تكاليف المعيشة. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إن الحملة العنيفة أدت إلى مقتل 6563 شخصا على الأقل، بينهم 6170 متظاهرا و214 من أفراد قوات الأمن.

في حين قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة (سي.إن.إن ترك) إن عدد القتلى بلغ 3100 شخص، بينهم ألفان من قوات الأمن.

وقال بزشكيان في بث مباشر على التلفزيون الحكومي إن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا حاولوا “إثارة الفتنة والتحريض على الانقسام وتقديم الموارد وجر بعض الأبرياء إلى هذا الحراك”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا إنه يدعم المتظاهرين، مهددا باتخاذ إجراءات إذا واصلت إيران قتل المحتجين. وقال مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة إن ترامب يدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيأمر بقصفها.

وقال موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي أمس الجمعة إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية رست في ميناء إيلات.

وقال بزشكيان إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأوروبيين “استغلوا مشاكلنا وأثاروا التحركات الاحتجاجية وسعوا ولا يزالون يسعون إلى تقسيم بلادنا”.

وأضاف “هؤلاء كانوا يسعون إلى تمزيق إيران و التحريض على الانقسام وإثارة الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب الايراني حيث قاموا بخداع بعض الأبرياء بأكاذيبهم وجروهم إلى الشوارع لافتعال أعمال عنف وتخريب”.

وتابع قائلا “الجميع يعلم أن القضية لم تكن مجرد احتجاج اجتماعي”.

ويبذل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك تركيا والإمارات والسعودية، جهودا دبلوماسية لمنع حدوث مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بكبح برنامج الصواريخ لاستئناف المحادثات، وهو ما ترفضه طهران.

وقال عراقجي من تركيا يوم الثلاثاء الماضي إن مسألة الصواريخ لن تطرح أبدا في أي مفاوضات.

وردا على التهديدات الأمريكية بشن عمل عسكري، قال عراقجي إن طهران مستعدة للمفاوضات وللحرب، وكذلك للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والسلام.

وصرح عراقجي لقناة سي.إن.إن ترك قائلا “تغيير النظام هو محض خيال. ووقع البعض في فخ هذا الوهم… نظامنا راسخ وقوي لدرجة أن توالي الأفراد على المناصب لن يؤثر عليه”.

