بطريرك الموارنة: بابا الفاتيكان سيزور لبنان بحلول ديسمبر

من جوشوا مكيلوي

مدينة الفاتيكان (رويترز) – قال بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي يوم الأربعاء إن البابا ليو بابا الفاتيكان يعتزم زيارة لبنان، فيما قد تكون أول زيارة خارج إيطاليا يقوم بها البابا الجديد.

وقال الراعي لقناة العربية التلفزيونية إن البابا ليو سيزور لبنان “بحلول ديسمبر”.

ولم يذكر الراعي، وهو زعيم الكنيسة المارونية الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها نحو 3.5 مليون، موعدا محددا للزيارة لكنه قال إن الاستعدادات جارية بالفعل.

وقال “سيزور لبنان… من هلأ لديسمبر… في تحضيرات للزيارة لكن مش معروف بعد متى. بانتظار الفاتيكان يعلن”.

وأكد مسؤول لبناني مطلع أن المناقشات جارية حول الزيارة في نهاية العام غير أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

وانتخب الكرادلة الكاثوليك البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي، في الثامن من مايو أيار ليخلف البابا الراحل فرنسيس الذي كان يعتزم زيارة لبنان لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب مشكلات صحية.

وفقا لإحصاءات الفاتيكان، يعيش في لبنان أكثر من مليوني كاثوليكي.

ولم يرد متحدث باسم الفاتيكان حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحات الراعي.

وأكد مسؤول في الفاتيكان، طلب عدم ذكر اسمه، التخطيط للزيارة مشيرا إلى أنها ربما تكون ضمن جولة ستشمل تركيا أيضا.

ومن المتوقع أن يزور البابا تركيا أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وفي رسالة وجهها إلى لبنان هذا الشهر، أشار ليو إلى الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص وتسبب بأضرار بمليارات الدولارات.

وقال البابا “يبقى لبنان الحبيب المتألم في قلب صلواتنا”.

ودعا بابا الفاتيكان يوم الأربعاء الكاثوليك وغيرهم إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوما للصوم والصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا والمناطق الأخرى التي تعاني من الحروب.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم وسها جادو)