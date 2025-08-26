The Swiss voice in the world since 1935
بكين ترفض احتجاج اليابان على تطوير حقل للغاز في بحر الصين الشرقي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

رفضت الصين الثلاثاء احتجاجا قدمته اليابان بشأن تطوير حقول غاز في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت ليل الاثنين أنها تأكدت من قيام بكين بنصب منصات حفر في المنطقة حيث تتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها كل طرف، و”وجهت احتجاجا شديدا” إلى السفارة الصينية.

وتعقيبا على ذلك، رفضت الخارجية الصينية “الاتهامات اليابانية الباطلة ورفضت ما يسمى باحتجاج اليابان”.

وبموجب اتفاقية ثنائية أبرمت عام 2008، وافقت اليابان والصين على تطوير احتياطيات الغاز البحرية في المنطقة المتنازع عليها بشكل مشترك مع حظر قيام أي منهما بالحفر بشكل مستقل. لكن المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقية علّقت عام 2010. 

واتهمت اليابان الصين الإثنين بنصب ما تشتبه بأنها 21 منصة حفر في الطرف الصيني من الحدود البحرية المتعارف عليها مضيفة “من المؤسف للغاية أن الصين تمضي في تطوير أحادي الجانب”,

وأكدت طوكيو خشيتها من احتمال استخدم  المنصات لاستخراج الغاز من الجانب الياباني كذلك.

وحضت اليابان “الصين بشدة على استئناف مبكر للمحادثات بشأن تنفيذ” الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 2008.

ولطالما أصرت اليابان على أن خط المنتصف بين البلدين يجب أن يرسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. الا أن الصين تصرّ على أن الحدود يجب أن تكون أقرب إلى اليابان، مع أخذ الجرف القاري وخصائص أخرى للمحيط في الاعتبار.

والى الخلاف بشأن حدود المنطقة الاقتصادية، تنخرط اليابان والصين في نزاع منفصل بشأن جزر متنازع عليها في مكان آخر في بحر الصين الشرقي. 

وتعتبر الصين أن ملكية سلسلة جزر دياويو التي تشير إليها اليابان باسم سينكاكو، تعود إليها، وترسل بانتظام السفن والطائرات إلى المنطقة لاختبار سرعات استجابة طوكيو لهذه التحركات.

وللصين نزاعات مع دول أخرى في بحر الصين الجنوبي الذي تؤكد حقها بالسيطرة الكاملة عليه.

كه/غد-كام

