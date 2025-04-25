بكين تريد تعزيز الاستهلاك لدعم النمو في خضم المواجهة التجارية مع واشنطن

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دعا القادة الصينيون الجمعة المجتمع الدولي إلى معارضة “الترهيب الأحادي الجانب”، مشددين على أهمية تعزيز الاستهلاك المحلي في وقت تهدد التوترات التجارية مع واشنطن صادرات البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنّ كبار القادة الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، اجتمعوا في إطار جلسة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الجمعة، وهو هيئة رئيسية لصنع القرار.

وهاجموا بشكل غير مباشر الهجوم التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي أشعل مواجهة تجارية شرسة مع بكين.

ووفق شينخوا، أعلن أعضاء المكتب السياسي، أنّه يجب أن تعمل الصين مع المجتمع الدولي “لدعم التعدّدية بشكل نشط ومعارضة ممارسة الترهيب الأحادي الجانب”.

وأدّت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145 في المئة على الكثير من المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، بينما فرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 125 في المئة على السلع الآتية من الولايات المتحدة.

وفيما بدأت معظم الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية الأميركية، مفاوضات مع واشنطن، أعلنت بكين استعدادها “للقتال حتى النهاية”، مع إبقاء “الأبواب مفتوحة على مصراعيها” لإجراء نقاشات “بشروط متساوية”.

وقد يتأثّر النمو الصيني بشدّة بهذه التوترات التجارية، في وقت تواجه الصين أزمة عقارية مستمرّة وتباطؤا في الاستهلاك.

وفي هذا السياق، أعلن القادة الصينيون الجمعة أنهم يريدون “تطوير الاستهلاك في الخدمات بقوة، وتعزيز دور الاستهلاك في دينتاميكيات النمو الاقتصادي”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وعلى نحو غير معتاد، دعو أيضا إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية “في أوقات أكثر ملاءمة”.

بكج-جي/ناش/الح