بكين تعلق استلام طائرات من شركة بوينغ الأميركية (بلومبرغ)

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أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بتعليق استلام جميع الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينغ الأميركية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية تصل إلى 145% على عدد كبير من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الواردات الأميركية.

كما طلبت الصين من شركات الطيران في البلاد “وقف شراء جميع المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية”، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وذكر المصدر أن السلطات الصينية أصدرت أوامرها الأسبوع الماضي بعد فرض الرسوم الجمركية الإضافية التي زات مرتين تكلفة الطائرات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة والواردة إلى الصين، مما يؤدي إلى فرض تكلفة إضافية من الصعب تحملها على الشركات الصينية.

واشارت بلومبرغ إلى أن الحكومة الصينية تدرس كذلك مساعدة شركات الطيران التي تستأجر طائرات بوينغ وتواجه تكاليف أعلى.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية وشركة بوينغ على طلب وكالة فرانس برس بالتعليق.

واثار إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، والتي قدمها على انها وسيلة لمعالجة العجز التجاري الأميركي، صدمة في أسواق الأسهم العالمية وزاد من المخاوف بشأن النمو العالمي.

علق الرئيس الأميركي الأربعاء الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي تتجاوز 10% لمدة 90 يوما على واردات عشرات الدول، باستثناء الصين.

كما قررت الولايات المتحدة الجمعة إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية بشكل مؤقت، وكذلك على أشباه الموصلات.

وهل/ريم/ص ك