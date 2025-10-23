بلجيكا تدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

2دقائق

الرباط (رويترز) – ذكر المغرب وبلجيكا يوم الخميس أن بروكسل باتت أحدث الدولة الغربية المؤيدة لمقترح المملكة لحكم ذاتي في الصحراء الغربية كحل للنزاع الدائر منذ عقود بخصوص وضع الإقليم.

ويدور الصراع بين المغرب، الذي يعتبر الإقليم الصحراوي جزءا من أراضيه، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك. والصراع مجمد منذ فترة طويلة ويعود تاريخه إلى عام 1975.

وقالت بلجيكا في إعلان مشترك مع المملكة، وقعه في بروكسل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره البلجيكي ونائب رئيس الوزراء ماكسيم بريفو، إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “هو أكثر الأسس ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي” لقضية الصحراء الغربية.

ويحظى مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية بدعم كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، من بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وحظي موقف الرباط كذلك بدعم إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، إلى جانب ألمانيا والبرتغال، مما يعكس التحول في السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه القضية.

إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يؤيد هذا المقترح ويواصل دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع. ونددت الجزائر وجبهة البوليساريو بالدول الغربية بسبب دعمها مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية وتؤكد على ضرورة إجراء استفتاء يكون فيه الاستقلال خيارا.

وقالت الأمم المتحدة إن الصراع ليس مستعرا، ودعت الطرفين إلى التفاوض للتوصل إلى حل مقبول.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)