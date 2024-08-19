بلينكن: إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن غزة وعلى حماس قبوله

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من نضال المغربي وحميرة باموق

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتراحا قدمته واشنطن بهدف وقف إطلاق النار في غزة، داعيا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى قبوله أيضا.

وتحدث بلينكن للصحفيين بعد اجتماعات استمرت يوما مع مسؤولين إسرائيليين شملت لقاء دام ساعتين ونصف الساعة مع نتنياهو وصفه بلينكن بأنه كان “بناء للغاية”.

وكان بلينكن قد قال في وقت سابق إن هذه المساعي ربما تشكل أفضل وآخر فرصة لإبرام اتفاق.

وتوقفت محادثات استضافتها قطر الأسبوع الماضي بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن دون تحقيق انفراجة، لكن من المتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترح أمريكي لسد الفجوات بين حماس وإسرائيل.

وتأتي زيارة بلينكن فيما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا متزايدة في عام الانتخابات بسبب موقفه من الصراع. ويبدأ حزبه الديمقراطي مؤتمره الوطني يوم الاثنين وسط احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومخاوف بشأن أصوات المسلمين والعرب الأمريكيين في الولايات المتأرجحة.

ولا توجد مؤشرات تذكر على تحقيق انفراجة في ظل إعلان حماس استئناف التفجيرات الانتحارية داخل إسرائيل بعد توقفها لعدة سنوات، وإعلان مسؤوليتها عن تفجير في تل أبيب يوم الأحد، فضلا عن تصريح مسعفين بأن غارات عسكرية إسرائيلية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 فلسطينيا في قطاع غزة يوم الاثنين.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب “خلال اجتماع بناء للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم، أكد لي أن إسرائيل تقبل اقتراح سد الفجوات وأنه يدعمه”.

وأضاف “يتعين الآن على حماس أن تفعل الشيء نفسه، وبعد ذلك يتعين على الطرفين بمساعدة الوسطاء -الولايات المتحدة ومصر وقطر- أن يجتمعا ويكملا عملية التوصل إلى تفاهمات واضحة حول سبل تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها بموجب هذا الاتفاق”.