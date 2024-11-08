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بلينكن يجري اتصالات هاتفية في مسعى دبلوماسي أخير تجاه الشرق الأوسط

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واشنطن 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة مع نظيريه في الإمارات والسعودية في إطار مواصلة إدارة بايدن التي توشك ولايتها على الانقضاء جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقات لإنهاء صراعي إسرائيل في غزة ولبنان.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم سيبذلون جهدا أخيرا للتوصل إلى صفقات في الصراعات، لكن لم يتضح مدى النفوذ الذي يتمتعون به على إسرائيل والجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة التي تتحول أنظارها الآن إلى الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ماثيو ميلر إن بلينكن أكد في اتصالاته يوم الجمعة رغبة الإدارة المستمرة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن وحسم الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان دبلوماسيا، فضلا عن مناقشة الصراع في السودان.

وأضاف ميلر أن بلينكن ناقش في مكالمته مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان “جهود التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن ورسم مسار يسمح للفلسطينيين في غزة بإعادة بناء حياتهم وتعزيز الحوكمة والأمن وإعادة الإعمار”.

وقال ميلر إن بلينكن ناقش مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات “جهود التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى منازلهم”.

وتحدث بلينكن يوم الخميس أيضا مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حول هذه الجهود.

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