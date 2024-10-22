بلينكن يصل إلى إسرائيل لإحياء محادثات وقف إطلاق النار

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تل أبيب (رويترز) – وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين في مستهل جولة أوسع في الشرق الأوسط تستهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة بلينكن، وهي الحادية عشرة للمنطقة منذ أن هاجم مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة، في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي حملته في القطاع وكذلك في لبنان ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن يوم الثلاثاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار زيارة للشرق الأوسط تستغرق أسبوعا وتشمل أيضا الأردن وقطر.

ولم تُسفر الجهود الدبلوماسية حتى الآن عن وقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة والصراع المتصل بها بين جماعة حزب الله وإسرائيل في لبنان، والذي تصاعدت حدته كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية بعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود على مدى عام.

وقالت جماعة حزب الله صباح يوم الثلاثاء إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين بالقرب من تل أبيب وقاعدة بحرية غربي حيفا.