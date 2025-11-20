The Swiss voice in the world since 1935
بنك التنمية الآسيوي يمنح باكستان قرضا بقيمة 330 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن بنك التنمية الآسيوي الخميس موافقته على منح باكستان قرضا بقيمة 330 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء، باستخدام الطاقة الكهرومائية.

وتواجه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وارتفاع تكاليف الكهرباء وديونا هائلة في مجال الطاقة وصلت إلى 5,9 مليارات دولار، وفقا لأرقام الحكومة.

وقال بنك التنمية الآسيوي في بيان إنّ “هذه الاستثمارات ستعالج القيود في ممر الطاقة بين الشمال والجنوب في باكستان، ما يتيح نقل حوالى 3200 ميغاوات من الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الكهرومائية في الشمال”.

في السنوات الأخيرة، دفعت أسعار الطاقة العالمية المرتفعة والدعوات المتكرّرة من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم، الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء. وخلال ثلاث سنوات، ارتفعت الأسعار في بعض الأحيان بنسبة 155 في المئة، واحيانا تجاوزت قيمة الفواتير تكلفة إيجار المساكن.

ويأتي ذلك فيما تعاني شبكة الكهرباء الباكستانية من أعطال عديدة، مع خسائر كبيرة في مجال الطاقة.

وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أنّ هذا القرض “يساهم في تقليص الاعتماد على الوقود المستورد وتحسين أمن الطاقة، مع دعم انتقال باكستان إلى مزيج من الطاقة المستدامة بأسعار معقولة بشكل أكبر”.

وقالت إيما فان مديرة البنك في باكستان إنّ “هذا المشروع دليل على الشراكة القوية بين بنك التنمية الآسيوي وباكستان والتزامنا المشترك بتسريع التحوّل نحو الطاقة النظيفة”. 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قدم بنك التنمية الآسيوي قرضا بقيمة 250 مليون دولار لباكستان لتطوير شبكة نقل الكهرباء العالية الجهد في ولايتين.

ستم/ناش/ب ق

