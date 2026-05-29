بنما تسعى لتجديد اتفاق بحري مع الصين رغم ضغوط ترامب

أعرب الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو الخميس عن ثقته في قدرته على تجديد اتفاق للشحن البحري مع الصين، وتجاوز التوترات التي تسببت بها جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قناة بنما.

وبعد إقامة علاقات دبلوماسية عام 2017، قامت بنما والصين بإضفاء طابع رسمي على اتفاق بحري يقدم تعرفات تفضيلية للموانئ وقواعد بيروقراطية أسهل للسفن التي ترفع العلم البنمي في الموانئ الصينية.

لكن من المفترض أن تنتهي صلاحية الاتفاق هذا العام.

وتسعى بنما إلى تجديد الاتفاق رغم شكواها من أن سفنها تخضع الآن لضوابط أكثر صرامة في الصين بعد إلغاء امتياز شركة من هونغ كونغ لتشغيل ميناءين في القناة.

والثلاثاء، اجتمع وزيرا خارجية الصين وبنما، وانغ يي وخافيير مارتينيز-أتشا، في نيويورك لتهدئة الوضع.

وقال مولينو في مؤتمر صحافي إن الاجتماع كان “بلا أدنى شك خطوة بالغة الأهمية”، مضيفا أنه ما زال واثقا من أن المفاوضات ستسير بشكل جيد، معربا عن أمله في “حوار قائم على الاحترام”.

وصرّح مارتينيز-أتشا من جهته في المؤتمر الصحافي نفسه بأن نظيره الصيني قال إن هناك احتمالات كبيرة بأن يتمكن البلدان من إجراء “مفاوضات مفيدة للطرفين قائمة على الاحترام المتبادل”.

ووضعت بنما يدها على ميناءين كان يديرهما سابقا تكتل مقره هونغ كونغ على الممر الحيوي للتجارة العالمية، وذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا البنمية في كانون الثاني/يناير.

وعاد ترامب إلى السلطة العام الماضي متعهدا استعادة سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما التي تم تسليمها بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

