بن جفير يشيد بتصريحات ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة

reuters_tickers

3دقائق

القدس (رويترز) – أشاد إيتمار بن جفير وزير الأمن العام الإسرائيلي السابق والسياسي اليميني المتطرف بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة “إعادة توطين” سكان غزة خارج القطاع ووصفه بأنه “الحل الوحيد”.

وقال بن جفير زعيم حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) على إكس إن “تشجيع” سكان غزة على الهجرة من القطاع هو الاستراتيجية الوحيدة الصحيحة في نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تبني هذه السياسة “على الفور”.

واستقال بن جفير الذي ينتمي إلى حركة سياسية تدعو إلى الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، ووزيران آخران من حزبه القومي الديني من حكومة نتنياهو الشهر الماضي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في القطاع مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي تعليقات أدلى بها يوم الثلاثاء خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، أثار ترامب احتمال نقل أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة إلى مناطق أخرى مشيرا إلى أن القطاع أصبح غير صالح للسكن بعد الحرب التي استمرت لأكثر من 15 شهرا.

ويستنكر مدافعون عن حقوق الإنسان مثل هذه المقترحات ويصفونها بالتطهير العرقي. ومن المرجح أن يشكل أي تهجير قسري انتهاكا للقانون الدولي.

ويظل اتفاق وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير حتى الآن خلال مرحلته الأولى الممتدة لستة أسابيع وهو اتفاق تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وبدعم من الولايات المتحدة. لكن احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة ليست واضحة.

وبدأت الحرب بعد هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 47 ألف فلسطيني.