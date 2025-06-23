بوتين: الضربات الأمريكية على إيران تدفع العالم نحو “خطر كبير”

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من جاي فولكونبريدج وديمتري أنتونوف

موسكو (رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن الهجمات الأمريكية “غير المبررة” على المواقع النووية الإيرانية تدفع العالم نحو خطر كبير، ووعد بمحاولة مساعدة الشعب الإيراني، لكنه لم يوضح كيفية حدوث ذلك.

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل علنا فكرة اغتيال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي وتغيير النظام في إيران، وهما خطوتان تخشى روسيا من أن تدفعان المنطقة برمتها إلى هاوية حرب كبرى.

واستقبل بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الكرملين يوم الاثنين في لقاء حضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار بوتين في السياسة الخارجية يوري أوشاكوف ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي إيجور كوستيوكوف.

وقال بوتين لعراقجي “العدوان غير المبرر على إيران لا يستند إلى أي أساس أو مبرر”، وأضاف أنه يريد مناقشة سبل تهدئة الأزمة. وتابع “من جهتنا.. نبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني”.

وقال مصدر كبير لرويترز إن من المقرر أن يسلم عراقجي رسالة من خامنئي إلى بوتين، مفادها أنه يطلب مزيدا من الدعم الروسي. ولم تصدر موسكو أي تأكيدات في هذا الشأن. ونقل عراقجي لبوتين تحيات الزعيم الأعلى والرئيس الإيراني.

وأشار بوتين في اجتماع لاحق مع ضباط مجندين إلى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وتدخل قوى من خارج المنطقة، لكنه لم يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وقال بوتين “هناك قوى من خارج المنطقة تدخل أيضا إلى الصراع. كل هذا يضع العالم في موقف خطير للغاية”.

وذكرت مصادر إيرانية لرويترز أن طهران غير راضية عن الدعم الروسي في الوقت الحالي وتريد من بوتين بذل المزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ولم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران.