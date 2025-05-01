بوتين يشيد بدور الإمارات في عمليات تبادل الأسرى مع أوكرانيا (الإعلام الإماراتي)

afp_tickers

1دقيقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الوساطة الإماراتية الناجحة في عملية التبادل الأخيرة والأكبر للأسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الزعيمين بحثا في اتصال هاتفي “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين”.

بدوره شكر الشيخ محمد الرئيس بوتين “لتعاون روسيا في إنجاح جميع الوساطات السابقة”

وأكّد أن دولة الإمارات “ستواصل مساعيها في هذا الجانب الإنساني المهم وتدعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للنزاع”.

وفي 19 نيسان/ابريل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل أعاد بموجبها كل طرف أكثر من 240 أسيرا.