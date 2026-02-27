بولندا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران وإسرائيل ولبنان
وارسو 27 فبراير شباط (رويترز) – دعت وزارة الخارجية البولندية في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة رعاياها إلى مغادرة إيران وإسرائيل ولبنان فورا بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
وقالت في ثلاثة منشورات تتعلق بإيران وإسرائيل ولبنان “الوضع الأمني في الشرق الأوسط غير مستقر. خطر التصعيد مرتفع! ربما يجري إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني. العودة جوا قد تكون مستحيلة أو صعبة للغاية”.
(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية -)