بوينغ تتخطى إيرباص من حيث الطلبيات السنوية على الطائرة لأول مرة منذ 2018

تلقت شركة بوينغ العام الماضي طلبيات مؤكدة على حوالى 1200 طائرة تجارية، متخطية منافستها الأوروبية إيرباص على هذا الصعيد لأول مرة منذ العام 2018، بحسب أرقام صدرت الثلاثاء.

وسجلت الشركة الأميركية العملاقة للطائرات 175 طلبية مؤكدة في كانون الأول/ديسمبر، ما رفع العدد الإجمالي للطلبيات عام 2025 إلى 1173.

من جانبها، أعلنت إيرباص الاثنين تلقي طلبيات على 889 طائرة العام الماضي.

ورغم التفوق في الطلبيات، لا تزال بوينغ متخلفة عن إيرباص من حيث العدد الإجمالي للطائرات التي لم يتم تسليمها بعد بسبب الصعوبات التي واجهتها بعد حوادث تحطم طائرتين من طراز 737ماكس في 2018 و2019، في كارثتين انعكستا بقوة على أداء الشركة.

لكن بوينغ تلقت دفعا الثلاثاء مع طلبية من شركة دلتا إيرلاينز لشراء 30 طائرة من طراز 787 دريملاينر، مع خيارات لشراء 30 طائرة إضافية عريضة الهيكل.

ولم تدرج هذه الطلبية ضمن الأرقام الصادرة للعام 2025.

وهذا التحسن في الطلبيات أحدث مؤشر إلى تحسن أوضاع بوينغ بعد حصيلة سيئة عام 2024.

وبدأت الشركة العام 2025 في كانون الثاني/يناير بهبوط اضطراري كاد يفضي إلى كارثة لرحلة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، واختتمتها باستئناف إنتاج الطائرات في منطقة سياتل بعد إضراب عمالي طويل.

غير أنها عمدت بعد الحادث إلى تعزيز عمليات الإنتاج والتحقق من الجودة تحت رقابة مكثقة من الإدارة الفدرالية الأميركية للطيران.

وأعلنت الشركة أنها سلمت 63 طائرة في كانون الأول/ديسمبر، ما يرفع العدد الإجمالي للطائرات التي تم تسليمها عام 2025 إلى 600.

وإن كان هذا العدد هو الأعلى منذ العام 2018 ويمثل زيادة كبيرة عن العام 2024، إلا أنه يبقى أدنى بكثير من العدد الذي سلمته شركة إيرباص وهو 793 طائرة.

