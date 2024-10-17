بيان: شرطة إسرائيل تفحص الحامض النووي للتأكد من مقتل السنوار

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة والجيش الإسرائيليان في بيان مشترك يوم الخميس إن الشرطة تفحص صور أسنان وأدلة للحامض النووي لتحديد إذا كان زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار قتلته قوات إسرائيلية في غزة.

وقالت الشرطة والجيش في البيان المشترك “حتى الآن، تم الانتهاء من أحد التقييمات المتعددة اللازمة للتأكد التام. قُدمت صور للأسنان إلى مختبر الطب الشرعي التابع للشرطة، ويجري حاليا اختبار الحامض النووي”.