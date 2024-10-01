بيانات: مقتل فلسطينيين وإصابة 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده أصيبوا في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم إبلاغها “باستشهاد عبد الحكيم شاهين (33) عاما برصاص الاحتلال في البلدة القديمة”.

وأعلنت الوزارة في بيان آخر عن “استشهاد الشاب ضياء دويكات (25عاما) متأثرا بإصابته بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ في مخيم بلاطة”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها إن القتيلين عضوان في الجماعة المسلحة التابعة لها وإنهما سقطا خلال اشتباكات في البلدة القديمة في نابلس ومخيم بلاطة.

وذكر الجيش الاسرائيلي أن أربعة جنود أصيبوا في موقع الاشتباكات في مخيم بلاطة أحدهم في حالة خطيرة.

وأظهرت لقطات مصورة دخول قوات من الجيش الإسرائيلي في أزقة مخيم بلاطة واقتحام عدد من المنازل فيه.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ستة من المسعفين أصيبوا بالرصاص الحي خلال محاولتهم الوصول إلى المصابين داخل مخيم بلاطة.

وأضاف في بيان أن ستة مواطنين أصيبوا في المخيم.