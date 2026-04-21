بيانات شحن: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة تقريبا

لندن 21 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة تقريبا اليوم الثلاثاء، إذ لم يعبر سوى ثلاث سفن المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأثار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية غضب طهران، مما دفعها إلى فرض قيودها الخاصة على المضيق الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة مارين ترافيك أن ناقلة البضائع (إيان سبير) عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء بعدما رست في وقت سابق بأحد الموانئ العراقية.

وأظهرت البيانات أيضا أن سفينة الشحن (ليانستار) عبرت المضيق قادمة من ميناء إيراني.

وفي إطار منفصل، أظهرت صور الأقمار الصناعية من سين ماكس أن ناقلة الغاز البترولي المسال (ميدا)، التي رست في ميناء إماراتي بالخليج ولم تُعرف هويتها من حيث العلم أو المالك، عبرت المضيق أمس الاثنين في محاولتها الثانية لمغادرة الخليج بعدما عادت أدراجها في وقت سابق.

وهذه السفن ليست سوى جزء بسيط من 140 سفينة كانت تعبر المضيق يوميا قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وعبر نحو 12 ناقلة مضيق هرمز بعدما أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة قبل أن تعلن طهران إغلاقه مرة أخرى يوم السبت، وتطلق نيرانا تحذيرية باتجاه السفن.

وقالت شركة الوساطة البحرية بي.آر.إس في مذكرة هذا الأسبوع “حتى السفن التي تستوفي فيما يبدو الشروط المعلنة لعبور الحصارين (الإيراني والأمريكي) بنجاح، يمكن أن تجد نفسها في خطر وغير قادرة على العبور”.

وواجه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خطر الانهيار على ما يبدو اليوم الثلاثاء، إذ رفضت طهران الانضمام إلى جولة جديدة من محادثات السلام. وقال الجيش الأمريكي إنه استولى على ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المياه الدولية.

* حياة البحارة في خطر

ولا تزال مئات السفن و20 ألف بحار عاجزين عن الإبحار من الخليج.

وقال أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة للصحفيين على هامش أسبوع سنغافورة البحري اليوم الثلاثاء “ينبغي ألا نعرض حياة البحارة للخطر”.

وقال الجيش الإيراني إن ناقلة نفط إيرانية دخلت مياه البلاد الإقليمية من بحر العرب أمس الاثنين بمساعدة البحرية الإيرانية رغم ما وصفه بالتحذيرات والتهديدات المتكررة من قوة المهام البحرية الأمريكية.

وقدرت شركة الوساطة البحرية (بي.آر.إس) أن 61 ناقلة نفط عملاقة غير مرتبطة بإيران عالقة حاليا في الخليج، منها 50 محملة بشحنات تصل إلى مليوني برميل لكل منها.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)