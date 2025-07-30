تحذيرات من تسونامي في منطقة المحيط الهادئ بعد زلزال هائل قبالة روسيا

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ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات هو الأقوى في المنطقة منذ حوالى 73 عاما قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الثلاثاء، متسببا بتحذيرات من تسونامي في منطقة المحيط الهادئ برمّتها وعمليات إجلاء من هاواي إلى اليابان.

وفي حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن عدة أشخاص أصيبوا في أقصى الشرق الروسي، لم تفد أي دولة بسقوط قتلى حتى الساعة.

والزلزال الذي وقع عند الساعة 08,24 بالتوقيت المحلي (23,04 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) قبالة سواحل بيتروبافلوفسك في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية النائية هو من بين أقوى عشرة زلازل مسجلة في العالم بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وضرب الزلزال على عمق 20,7 كيلومترا وعلى بعد 126 كيلومترا من كامتشاتكا، عاصمة المنطقة في أقصى الشرق الروسي.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية إن موجات تسونامي متتالية ضربت توسناميسيفيرو-كورليسك في شمال أرخبيل كوريل الروسي وغمرت المياه الشوارع. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة.

وذكرت وسيلة إعلام محلية أن موجة عاتية ارتفاعها ما بين ثلاثة وأربعة أمتار سجلت في إليزوفسكي في منطقة كامشتاتكا.

وقال رئيس بلدية المنطقة إنه تم إجلاء كل السكان إلى منطقة آمنة.

وقال أحد السكان في مقطع فيديو نشرته قناة “إزفيستيا” العامة إن “موجة التسونامي الرابعة تضرب الآن. الموجة عاتية وتغمر كل شيء، الشاطئ برمته مغمور. انحسرت المياه من جديد وستعود الآن. لقد دمرت المرفأ والمصانع القائمة على الساحل كليا”.

وأفادت وكالة تاس نقلا عن رئيس بلدية المدينة بأن إحدى موجات التسونامي جرفت سفنا كانت راسية في المرفأ.

غير أن السلطات الروسية رفعت الإنذار من تسونامي مساء الأربعاء.

وفي تصريحات لقناة “زفيزدا” العامة، قالت امرأة من سكان كامتشاتكا التي تعدّ من المناطق التي تشهد أعلى مستوى من الأنشطة الزلزالية في العالم حيث تتلاقى الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ وأميركا الشمالية “اهتزت الجدران. لحسن الحظ كان لدينا حقيبة فيها مياه وملابس قرب الباب، حملناها وهربنا”.

– “مخيف” –

وأضافت “هذه المرة الأولى التي اختبر زلزالا بهذه القوة. أجهشت بالبكاء، كان الأمر مخيفا جدا”.

أصيب أشخاص عدة في روسيا جراء الزلزال، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية لكن إصاباتهم ليست خطرة.

وهذا أقوى زلزال يسجل منذ العام 1952 في منطقة كامتشاتكا على ما أفادت أجهزة رصد الزلازل المحلية التي حذرت من هزات ارتدادية قد تصل قوتها إلى 7,5 درجات.

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1952، ضرب زلزال بقوّة 9 درجات المنطقة مثيرا موجات تسونامي مدمّرة في منطقة المحيط الهادئ برمّتها.

وفي 20 تمّوز/يوليو، وقع في المنطقة الروسية نفسها زلزال بقوة 7,4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.

وتُعدّ شبه الجزيرة الروسية التي تفصل بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ “واحدة من أكثر المناطق عُرضة للزلازل في العالم”، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأصدرت دول مطلة على المحيط الهادئ في شمال القارة الأميركية وجنوبها تحذيرات للابتعاد من الشواطئ، منها الولايات المتحدة والمكسيك والإكوادور.

– “أخلوا الآن” –

في اليابان، أظهر بث مباشر للتلفزيون الياباني أشخاصا يغادرون بسيارات أو سيرا للانتقال إلى مرتفعات ولا سيما في جزيرة هوكايدو الشمالية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن موجة تسونامي ارتفاعها 1,30 متر ضربت مرفأ في إقليم مياغي في شمال البلاد عند الساعة 13,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,52 ت غ).

غير أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية خفضت الأربعاء مستوى الإنذار من التسونامي في الجزء الأكبر من الأرخبيل، مبقية عليه في الشمال فقط.

وقرب شاطئ إيناغه في منطقة تشيبا القريبة من طوكيو فرض طوق أمني في المكان وقال مسعف لصحافيي وكالة فرانس برس المتواجدين إنه يحظر الوصول إلى الشاطئ حتى إشعار آخر.

ويقوم التلفزيون الرسمي بتغطية مباشرة. ودعا أحد المذيعين السكان إلى إخلاء المناطق الساحلية بقوله “غادروا الآن للنجاة بأرواحكم”.

وقالت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية في شمال اليابان إنها أجلت موظفيها. وكان زلزال قوي شهدته اليابان في آذار/مارس 2011 وتبعه تسونامي عنيف اجتاح المحطة وألحق أضرار في مفاعلاتها.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون عددا من الحيتان وقد جنحت إلى الشاطئ.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من “موجات تسونامي متعدّدة”، طالبة من السكان “عدم السباحة في البحر والاقتراب من السواحل”.

– تحذيرات في المحيط الهادئ –

أصدرت الصين كذلك تحذيرا من تسونامي لعدة مناطق ساحلية لكنها عادت ورفعته. أما الفيليبين فحثت سكان ساحلها الشرقي على الانتقال إلى مناطق داخلية ونصحت صيادي الأسماك الذين هم في البحر البقاء في أعالي البحار بعيدا من الشاطئ.

وفي هاواي، خفف مستوى الإنذار من تسونامي إلى توخي الحذر، بحسب ما أعلن المركز المعني بالإنذارات من التسونامي في المحيط الهادئ (PTWC) وألغت سلطات المنطقة أمر إخلاء المناطق الساحلية الفيضانية.

وكان رئيس بلدية هونولولو ريك بلانغياردي دعا في وقت سابق السكان وآلاف الزوار إلى الاحتماء في الطوابق العليا للمباني أو على المرتفعات.

وأرسلت تحذيرات من تسونامي عبر الهواتف، من كاليفورنيا إلى الساحل الغربي في ألاسكا.

وحذر المركز الأميركي للإنذار المبكر من تسونامي من احتمال تسجيل موجات قد يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار على طول سواحل الإكوادور وشمال غرب جزر هاواي وروسيا.

وأضاف أن أمواجا يبلغ ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار قد تسجل في بعض سواحل تشيلي وكوستاريكا وبولينيزيا الفرنسية وغوام وهاواي واليابان وبعض الجزر الأخرى في المحيط الهادئ.

وقالت بولينيزيا إنها تخشى أن يبلغ ارتفاع موجة تسونامي أربعة أمتار في أرخبيل الماركيز.

كذلك، قد تسجل أمواج يبلغ ارتفاعها مترا في أستراليا وكولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا وتونغا وتايوان.

وأمرت كولومبيا الأربعاء السكان بإخلاء المناطق الساحلية في مقاطعتين تطلان على المحيط الهادئ بسبب إنذار باحتمال حصول تسونامي.

بور/بم-غ ر-م ن/ب ق