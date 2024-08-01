تحرك جديد لناشطين مناخيين في مطار هيثرو اللندني

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نفذ ناشطون من مجموعة “جاست ستوب أويل” Just Stop Oil المناخية الخميس تحركاً جديداً استهدف مطار هيثرو في لندن، ما أدى إلى توقيف عدد من الأشخاص.

وقالت المنظمة في بيان إن ستة متظاهرين أغلقوا الوصول إلى بوابات المحطة رقم 5 جنوباً، ملوحين بلافتات كُتب عليها “النفط يقتل” و”وقّعوا على المعاهدة” التي تنادي المجموعة بإقرارها على الصعيد الدولي ضد الوقود الأحفوري.

وأفادت شرطة لندن بتوقيف سبعة متظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد إغلاق منطقة فحص الركاب في المبنى رقم 5.

وقالت “سكوتلاند يارد” عبر منصة إكس إن الشرطة وصلت “بسرعة” إلى مكان الحادث وطردت المتظاهرين، متحدثة عن تسجيل “اضطرابات طفيفة”.

وبحسب موقع “جاست ستوب أويل”، جرى القبض على المتظاهرين الستة الذين شاركوا في التحرك الذي استهدف أكبر مطار في أوروبا، وشخص سابع كان يصورهم و10 آخرين كانوا في وسائل النقل العام.

ومن بين الموقوفين شخصان في السبعينيات من العمر، بحسب موقع “جاست ستوب أويل”.

هذه المجموعة التي تدعو إلى وضع حد لاستغلال الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، تتابع تحركاتها للأسبوع الثاني على التوالي في إطار حركة تسمى “النفط يقتل” ينظمها تحالف من المجموعات البيئية في دول أوروبية عدة.

وفي 24 تموز/يوليو، أقيمت مظاهرات في دول أوروبية عدة في الإطار نفسه.

والثلاثاء، ألقي القبض على شابة تبلغ 22 عاماً، كانت قد شاركت سابقاً في تحرك تخلله سكب حساء على لوحة “دوار الشمس” للفنان فينسنت فان غوخ في متحف “ناشونال غاليري”، وذلك إثر رشها طلاء على لوحات في مطار هيثرو.

سبي/جك/نور