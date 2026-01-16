تحليل-حملة القمع في إيران تضع خدمة ستارلينك أمام أحد أصعب الاختبارات الأمنية

من جوي روليت وكاسيل برايان-لو

واشنطن 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – تشكل حملة قمع المعارضين في إيران أحد أصعب الاختبارات الأمنية لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) التابعة للملياردير إيلون ماسك والتي تمثل أهمية كبيرة في مواجهة عمليات قطع الإنترنت التي تفرضها السلطات الإيرانية، وذلك بعد أن أثبتت هذه الخدمة فاعليتها منذ بدء استخدامها خلال الحرب في أوكرانيا.

وأتاحت شركة سبيس إكس، المالكة لستارلينك، الخدمة مجانا للإيرانيين في مطلع الأسبوع. وقال نشطاء ومحللون وباحثون إن هذا وضع شركة الفضاء المملوكة لإيلون ماسك في قلب بؤرة توتر جيوسياسي جديدة، وجعل فريقا من المهندسين في الولايات المتحدة يواجهون قوة إقليمية مسلحة بأجهزة تشويش على الأقمار الصناعية وبأساليب تزييف للإشارات.

ومن المتوقع أن يراقب الجيش وأجهزة المخابرات الأمريكية التي تستخدم ستارلينك ونسختها العسكرية (ستارشيلد)، وكذلك الصين التي من المقرر أن تنافس أقمارها الصناعية الناشئة ستارلينك في السنوات القادمة، عن كثب كيف ستصمد سبيس إكس أمام الهجمات الإيرانية على أكثر أعمالها ربحية.

وفي الوقت الذي تدرس فيه سبيس إكس إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب هذا العام، يمثل الوضع في إيران أيضا فرصة سانحة لعرض ستارلينك أمام المستثمرين.

وقال جون بلامب المسؤول السابق عن سياسة الفضاء في البنتاجون في عهد الرئيس جو بايدن “نحن في مرحلة مبكرة وغريبة من تاريخ الاتصالات عبر الفضاء الذي تعد فيه سبيس إكس المزود الحقيقي الوحيد على هذا النطاق”.

وأضاف “تعتقد هذه الأنظمة القمعية أنها لا تزال قادرة على قطع الاتصالات، لكنني أعتقد أن اليوم الذي يصبح فيه ذلك مستحيلا سيأتي”.

* المتظاهرون يستخدمون خدمة ستارلينك لإرسال مقاطع عن القمع

وردت أنباء عن مقتل آلاف المحتجين على الحكم الديني في إيران خلال الأسبوع الماضي. ويجعل قرار طهران فرض قيود على الاتصالات من الصعب تحديد النطاق الكامل لحملة القمع العنيفة التي تشنها على المعارضة.

وأصبحت خدمة ستارلينك، التي يصعب على إيران التحكم فيها على عكس شبكات الكابلات وأبراج الهواتف المحمولة، بالغة الأهمية لتوثيق الأحداث على أرض الواقع.

وقالت رها بحريني، الباحثة في الشؤون الإيرانية بمنظمة العفو الدولية، إنهم تحققوا من عشرات المقاطع المصورة الواردة من إيران، ومن بينها لقطات لمتظاهرين قتلتهم أو أصابتهم قوات إيرانية، ويعتقدون أن معظمها جاء من أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى ستارلينك.

وأضافت أن القيود المستمرة على الاتصالات أعاقت رغم ذلك تواصل منظمات حقوق الإنسان مع أشخاص في إيران لتقييم حجم العنف.

وقالت منظمة (هولستيك ريزيليانس) الأمريكية غير الربحية إنه ربما تم تهريب عشرات الآلاف من أجهزة ستارلينك إلى إيران رغم حظر هذه الخدمة داخل البلاد، لكن لا يزال العدد الفعلي للأجهزة المستخدمة غير واضح. وساعدت المنظمة على توصيل أجهزة ستارلينك إلى إيرانيين، وتقول إنها تعمل مع شركة سبيس إكس على مراقبة ما وصفته بمحاولات إيرانية للتشويش على النظام.

وأجهزة ستارلينك المخصصة للمستهلكين عبارة عن أطباق هوائية مستطيلة الشكل بحجمين، أحدهما في حجم علبة بيتزا تقريبا، والآخر أصغر بحجم جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب).

وأحجمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس عن التعليق على أسئلة رويترز.

وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديثه لقناة الجزيرة يوم الاثنين، أنه تم قطع الإنترنت “بعدما تصدينا لعمليات إرهابية، ورصدنا أوامر تأتي من خارج البلاد”.

* أجهزة تشويش وإشارات مزيفة من نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)

برزت ستارلينك، الأولى من نوعها للإنترنت عبر الفضاء، باعتبارها أداة بالغة الأهمية للاتصالات في أوقات الحرب والمناطق النائية.

وساهمت شبكة ستارلينك، التي حققت لشركة سبيس إكس إيرادات بلغت 15 مليار دولار عام 2024، في تعزيز النفوذ الجيوسياسي لإيلون ماسك الذي تحكم عام 2022 في كيفية ومكان استخدام القوات الأوكرانية لها.

ويدور نحو 10 آلاف من أقمار ستارلينك الصناعية في مدارات منخفضة بسرعة مدارية تبلغ حوالي 27360 كيلومترا في الساعة، مما جعل تحديد موقع إشاراتها وتعطيلها أصعب بكثير مقارنة بأنظمة الأقمار الصناعية التقليدية المصممة بقمر صناعي واحد أكبر حجما ومثبت فوق منطقة محددة.

وترجح منظمة (هولستيك ريزيليانس) ومتخصصون آخرون أن إيران تستخدم أجهزة تشويش على الأقمار الصناعية لتعطيل إشارات ستارلينك.

وقالت المعارضة الإيرانية ناريمان غريب، وهي محقق مستقل في قضايا التجسس الإلكتروني ومقيمة في بريطانيا، إن إيران تمارس أيضا على ما يبدو ما يعرف بالتزييف أو بث إشارات مزيفة من نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) لتضليل محطات ستارلينك وتعطيلها.

وذكرت ناريمان، التي حللت بيانات من محطة داخل إيران، أن التزييف يربك الاتصال من محطة ستارلينك ويبطئ سرعة الإنترنت.

وأضافت “قد تتمكن من إرسال رسائل نصية، وليس مكالمات مرئية”.

* إيران تسعى لتحديد مواقع محطات ستارلينك

رغم أن خدمة ستارلينك غير مرخصة للعمل في إيران، فقد أكد إيلون ماسك مرارا وجودها على منصة إكس التي يملكها، مما دفع الحكومة الإيرانية إلى بذل جهود حثيثة على مدى سنوات لمواجهة هذه الخدمة.

وفي خضم الاحتجاجات على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في ديسمبر كانون الأول 2022، قال ماسك في منشور إن ما يقرب من 100 محطة ستارلينك تعمل في إيران.

وأقر البرلمان الإيراني قانونا يحظر استخدام ستارلينك بعد الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما في يونيو حزيران 2025، وفرض عقوبات صارمة على من يستخدم أو يوزع هذه التقنية غير المرخصة، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية.

وسلكت إيران القنوات الدبلوماسية، ودعت لجنة تابعة للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة العام الماضي إلى إجبار الولايات المتحدة والنرويج، المسجلة فيهما ستارلينك دوليا، على حجب الخدمة.

وأبلغت إيران اللجنة خلال اجتماع في يوليو تموز بأن استخدام خدمة ستارلينك في البلاد غير قانوني. وقالت إن “دولة غازية” نشرت محطاتها على طائرات مسيرة خلال هجوم حديث.

وأبلغت إيران اللجنة في نوفمبرتشرين الثاني بأنها تواجه صعوبة في تحديد مواقع المحطات وتعطيلها بنفسها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)