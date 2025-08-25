The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تدريبات عسكرية مشتركة بين اندونيسيا والولايات المتحدة والدول الحليفة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بدأت اندونيسيا والولايات المتحدة الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة  لأكثر من أسبوع يشارك فيها حلفاء من 11 دولة، تهدف إلى ضمان الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتجري مناورات “سوبر غارودا شيلد” السنوية في العاصمة جاكرتا وعدة مواقع في جزيرة سومطرة الغربية وأرخبيل رياو حتى الرابع من أيلول/سبتمبر.

يشارك في التدريبات أكثر من 4100 جندي إندونيسي و1300 جندي أميركي بالإضافة إلى قوات من استراليا واليابان وسنغافورة وفرنسا ونيوزيلندا وبريطانيا ودول أخرى.

وأعربت الولايات المتحدة وبعض حلفائها مثل أستراليا عن قلق متزايد إزاء تنامي نفوذ الصين في المحيط الهادئ، لكن واشنطن أكدت  أن مثل هذه التدريبات غير موجهة ضد بكين.

وصرح سامويل بابارو قائد القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ أن تدريبات هذا العام هي “الأكبر على الإطلاق” مضيفا أنها ستساعد الدول المشاركة على تعزيز قوة الردع، دون الخوض في التفاصيل.

قال بابارو لدى اطلاق التدريبات الاثنين “هي رادع لكل من يسعى لتغيير الواقع على الأرض باستخدام العنف من خلال التصميم الجماعي لجميع المشاركين على دعم مبادئ السيادة”.

وأضاف “نحقق ذلك من خلال التحسن يوما بعد يوم في جميع المجالات… إذا أتت الساعة التي نحتاج فيها إلى بعضنا البعض كشركاء، نجري اتصالا ونبدأ العمل انطلاقا من ثقة عميقة”.

أعلن الجيش الإندونيسي أن البرنامج يشمل تدريبات دفاع سيبراني وأخرى بالذخيرة الحية.

كما أرسلت دول منها الهند وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية مراقبين للمشاركة في التدريبات.

تحافظ إندونيسيا على سياسة خارجية محايدة وتحاول اقامة علاقات جيدة مع واشنطن وبكين، وتبقى على مسافة واحدة من القوتين العظميين.

مرك/ليل/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية