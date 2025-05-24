The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

تدشن جسور تعاون ثقافية جديدة بين الإمارات وفرنسا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أجرت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي زيارة إلى مكتبة “ريشليو” في باريس، التابعة للمكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)، وهي من أعرق المراكز البحثية الأوروبية، بحسب بيان وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

والتقت القاسمي الجمعة عددا من كبار مسؤولي المكتبة، لبحث آفاق التعاون المشترك في محاور ثقافية ومهنية، في إطار التزام الشارقة بتعزيز شراكاتها المعرفية مع أبرز المؤسسات الفكرية العالمية، وفق البيان.

وأفادت “وام” بأن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على فتح جسور جديدة مستدامة من العمل الثقافي، عبر تطوير برامج مشتركة في مجالات المخطوطات والمقتنيات الثقافية وأدب الطفل إلى جانب تنظيم فعالية “أيام الشارقة الأدبية” في باريس، لتكون منصة دورية للتبادل الثقافي والحوار الأدبي بين الشارقة وباريس.

وقالت القاسمي في تصريح نقلته “وام”، “نؤمن في الشارقة بأن المكتبات ليست مراكز لحفظ الكتب بل فضاءات حيّة للتفاعل الحضاري وحلقات وصل بين الذاكرة الإنسانية والمستقبل، ونحرص على تطوير مشاريع نوعية تُسهم في توسيع حضور الثقافة العربية في المشهد العالمي وترسيخ موقع الشارقة كجسر حي بين الشرق والغرب”.

كما قدّمت القاسمي نسخا من المعجم التاريخي للغة العربية إلى المكتبة الوطنية الفرنسية القديمة والحديثة، تقديرا لدورها الرائد في صون التراث المكتوب واحتفاءً بتكامل الجهود في دعم اللغة العربية على المستوى العالمي، بحسب البيان.

م ل/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية