تدشن جسور تعاون ثقافية جديدة بين الإمارات وفرنسا

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أجرت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي زيارة إلى مكتبة “ريشليو” في باريس، التابعة للمكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)، وهي من أعرق المراكز البحثية الأوروبية، بحسب بيان وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

والتقت القاسمي الجمعة عددا من كبار مسؤولي المكتبة، لبحث آفاق التعاون المشترك في محاور ثقافية ومهنية، في إطار التزام الشارقة بتعزيز شراكاتها المعرفية مع أبرز المؤسسات الفكرية العالمية، وفق البيان.

وأفادت “وام” بأن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على فتح جسور جديدة مستدامة من العمل الثقافي، عبر تطوير برامج مشتركة في مجالات المخطوطات والمقتنيات الثقافية وأدب الطفل إلى جانب تنظيم فعالية “أيام الشارقة الأدبية” في باريس، لتكون منصة دورية للتبادل الثقافي والحوار الأدبي بين الشارقة وباريس.

وقالت القاسمي في تصريح نقلته “وام”، “نؤمن في الشارقة بأن المكتبات ليست مراكز لحفظ الكتب بل فضاءات حيّة للتفاعل الحضاري وحلقات وصل بين الذاكرة الإنسانية والمستقبل، ونحرص على تطوير مشاريع نوعية تُسهم في توسيع حضور الثقافة العربية في المشهد العالمي وترسيخ موقع الشارقة كجسر حي بين الشرق والغرب”.

كما قدّمت القاسمي نسخا من المعجم التاريخي للغة العربية إلى المكتبة الوطنية الفرنسية القديمة والحديثة، تقديرا لدورها الرائد في صون التراث المكتوب واحتفاءً بتكامل الجهود في دعم اللغة العربية على المستوى العالمي، بحسب البيان.

م ل/الح