تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفدرالي

2دقائق

سجلت أسعار الذهب والفضة تراجعا كبيرا الجمعة مع ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وكانت المعادن الثمينة التي تُعد ملاذا آمنا للاستثمار خلال الأزمات، قد بدأت التراجع مع ورود أنباء بأن ترامب يعتزم ترشيح وارش، وهو مسؤول سابق في مجلس محافظي الاحتياطي، لرئاسة البنك المركزي الأميركي.

وتواصل تراجع الأسعار مع تأكيد ترامب هذا الترشيح، وتشديده على أن وارش هو من مؤيدي خفض معدلات الفائدة.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في مجموعة التداول XTB، إن “الاختيار اللافت… قد يمنح السوق بعض الأمل في أن استقلالية الفدرالي ستبقى قائمة”.

وتراجعت أسعار المعادن الثمينة الجمعة بعد ارتفاعها في الأيام الأخيرة. وخسر الذهب ما يصل الى 12 في المئة من قيمته خلال تداولات اليوم الى ما دون خمسة آلاف للأونصة، بعدما سجّل الخميس مستوى قياسيا ناهز 5600 دولار. أما الفضة التي حققت الخميس مستوى قياسيا تجاوز 120 دولارا للأونصة، فخسرت نحو 30 في المئة لتناهز 82 دولارا للأونصة.

وعرفت الأسواق أسبوعا حافلا بالتقلبات، إذ واجه المستثمرون ضعف الدولار، وتهديدات ترامب بضرب إيران، وعودة الرئيس الأميركي للتلويح بفرض رسوم جمركية على دول أخرى، واحتمال إغلاق حكومي آخر في الولايات المتحدة.

