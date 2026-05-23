تراجع واردات المواشي يرفع أسعار خراف عيد الأضحى في ساحل العاج

afp_tickers

5دقائق

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، يتحوّل سوق المواشي الموحِل في أدجامي في أبيدجان إلى فضاء حيوي للتفاوض بين الباعة والمشترين الذين يسعى كل منهم إلى إتمام الصفقة بأفضل الأسعار للأضحية.

شهدت أسعار الخراف ارتفاعا كبيرا هذا العام في ساحل العاج التي تستورد 75% من احتياجاتها من المواشي لعيد الأضحى، أي ما يعادل 350 ألف رأس ماشية، معظمها من جارتيها في منطقة الساحل بوركينا فاسو ومالي.

لكن منذ 11 أيار/مايو، علّقت بوركينا فاسو تصدير المواشي بعدما اتخذت النيجر القرار نفسه في آذار/مارس، لإعطاء الأولوية للسوق المحلية، في ظلّ الحصار الخطير الذي تفرضه جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة على الطرق في مالي.

ومع أنّ عددا من الشاحنات نجح في عبور الحدود بطرق غير قانونية، لا تزال عمليات التفتيش من الجانب البوركيني رادعة.

ونتيجة لذلك، يواجه تزويد سوق أدجامي بالمواشي تعثرا، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

يقول أسيمي باري، وهو بائع في هذه السوق منذ 40 عاما “لديّ 300 رأس من الماشية على حدود بوركينا فاسو، ومن المستحيل نقلها إلى ساحل العاج”.

ويتحدث إبراهيم سو، وهو بائع آخر، عن المشكلة نفسها قائلا إن لديه “150 رأسا من الماشية عالقة في كوتيالا في مالي، وقد دُفعت كل نفقاتها فيما يُنتَظَر فقط وصولها إلى هنا”.

ويضيف “كان مديري يرسل لي ما يصل إلى 200 رأس من الماشية من بوركينا فاسو لعيد الأضحى. هذا العام، لم يصل إلى ساحل العاج سوى عدد قليل منها، أما الباقي فهو على الجانب الآخر من الحدود”.

ويؤكد البائعان أنّ الإمدادات شحيحة بشكل لافت هذا العام، ويشير سو إلى أنّ عدد رؤوس الماشية هو نصف ما كان عليه في العام الفائت.

– مخصص مالي مرتفع –

يحتدم التفاوض على الأسعار في سوق أدجامي.

ويقول لاغازان واتارا بنبرة حازمة “أقترح دفع 250 ألف فرنك إفريقي (442 دولارا)، وإلّا سأبحث في مكان آخر”.

لا يبدي البائع في المقابل أي تأثر، مبررا السعر الذي يحدّده بنقص الخراف هذا العام.

ويقول “تصل قيمة هذا الخروف إلى 500 ألف فرنك إفريقي (884 دولارا)”.

بعد دقائق من التفاوض على السعر، يغادر لاغازان أخيرا ومعه خروف اشتراه لقاء 320 ألف فرنك إفريقي (565 دولارا) من بائع آخر، متذمّرا من “ارتفاع الأسعار هذا العام”.

يقول باري “في العام الفائت، كان بإمكانك الحصول على خروف جيد بمئتي ألف فرنك إفريقي (352 دولارا). لكن هذا العام، تحتاج إلى 250 ألف فرنك أقلّه (440 دولارا)”.

يُعدّ هذا المخصص المالي مرتفعا في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه 75 ألف فرنك إفريقي (133 دولارا). ويعبّر كاسوم واتارا لوكالة فرانس برس عن مدى صعوبة عثوره على خروف هذا العام بميزانيته المعتادة البالغة 150 ألف فرنك إفريقي (264 دولارا).

والأربعاء، قبل أسبوع من العيد، أكد وزير التجارة في ساحل العاج إبراهيم خليل كوناتي، أنّ نحو 165 ألف رأس من الماشية متوفرة في الأسواق، وهو ما يمثل 47% من الطلب المحلي على خراف عيد الأضحى، بأسعار تناسب مختلف الميزانيات.

وكانت السلطات في ساحل العاج أشارت في منتصف أيار/مايو إلى عزمها تعزيز الإنتاج المحلي الذي يغطي حاليا ما بين 25 و45% من الاحتياجات الوطنية بحسب الأرقام الرسمية.

ويبقى التحدي في إقناع المشترين باستهلاك الإنتاج المحلي في هذه المناسبة الدينية المهمة، إذ تُعدّ خراف ساحل العاج أصغر حجما من خراف بوركينا فاسو ومالي المجاورتين.

بدي/رك/ح س