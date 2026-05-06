ترامب: الحرب قد تنتهي إذا وافقت إيران على المقترح

واشنطن 6 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد تنتهي ويعاد فتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بما تم الاتفاق عليه.

وأردف يقول في منشور على منصته تروث سوشال “بافتراض أن إيران وافقت على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية ملحمة الغضب الأسطورية بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، ومن بينهم إيران”.

و أضاف “إذا لم توافق، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)