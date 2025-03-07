ترامب: الرسوم على منتجات الألبان والأخشاب الكندية قد تُفرض اعتبارا من “اليوم”

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة الجمعة أنه قد يفرض رسوما جمركية على منتجات الألبان والأخشاب الكندية في غضون أيام، وسط حرب تجارية متنامية بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي “كندا تستغلنا منذ سنوات بالرسوم جمركية على الاخشاب ومنتجات الألبان”.

أضاف “سنفرض عليها الرسوم الجمركية نفسها بالضبط ما لم تتراجع عنها. هذا هو معنى المعاملة بالمثل. ويمكننا أن نفعل ذلك اعتبارا من اليوم أو يمكننا الانتظار حتى الاثنين أو الثلاثاء”.

بدأ ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأميركية من كندا والمكسيك (مع نسبة أقل في ما يتعلق بالطاقة الكندية) الثلاثاء، ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية.

وتراجع ترامب الخميس عن قراره بفرض الرسوم معلنا أن السواد الأعظم من المنتجات المكسيكية وقسما من الواردات الكندية لن يكون معنيا حتّى الثاني من نيسان/أبريل.

وينطبق تعليق فرض الرسوم على الواردات المشمولة باتفاقية التجارة الحرّة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي وقعها ترامب خلال ولايته الأولى، لكنه توعد بفرض رسوم أخرى في المستقبل.

ورد في مقابلة مع “فوكس بيزنس” على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركات قد تحصل على مزيد من التوضيحات بشأن سياساته التجارية، قائلا “أعتقد ذلك. لكن، كما تعلمون، يمكن أن ترتفع الرسوم الجمركية بمرور الوقت”.

وقال المستشار التجاري لترامب بيتر نافارو الجمعة في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” إنه يرفض فكرة وجود حالة من عدم اليقين تحيط بسياسات ترامب التجارية.

أضاف “إن حالة عدم اليقين ناجمة عن حقيقة أن الناس لا يأخذون الرئيس ترامب على محمل الجد”.

واعتبر نافارو بشأن كندا والمكسيك أنها “مفاوضات ونحن نفوز”.

ووقع ترامب هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا قضى بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 20% بسبب ما وصفه بإخفاق بكين في التصدّي للإتجار بالفنتانيل.

بيس/س ح/سام