ترامب: سأتخذ القرار النهائي اليوم بشأن الاتفاق مع إيران

واشنطن/القاهرة 29 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا نهائيا اليوم الجمعة بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي.

وقال ترامب “سأعقد اجتماعات الآن في غرفة العمليات” بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي.

وكانت مصادر قد أفادت بأن هناك اتفاقا وشيكا لتمديد الهدنة السارية منذ أوائل أبريل نيسان لمدة 60 يوما أخرى، للسماح باستئناف شحنات النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي، في الوقت الذي يناقش فيه المفاوضون قضايا شائكة، مثل البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب “يجب على إيران أن تقبل بأنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة. يجب فتح مضيق هرمز فورا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين”، مضيفا أن الولايات المتحدة “ستستخرج” المواد النووية.

وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز إنه تم التوصل إلى تفاهم سياسي بشأن الحرب، لكن لم يتم الانتهاء من اللمسات النهائية بعد.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مصادر، أن تصريحات ترامب تضمنت “مزيجا من الحقيقة والزيف”، وأنها “محاولة لتصوير نصر مختلق”.

وأضافت الوكالة أن مضيق هرمز سيعاد فتحه، ولكن وفقا لترتيبات طهران، بعد أن ترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضحت أنه لا يوجد بند في مذكرة التفاهم بين الجانبين ينص على تدمير المواد النووية، لكن هناك اتفاقا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المُجمدة.

*آلاف القتلى والاقتصاد العالمي يعاني

أدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط إلى مقتل الآلاف معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في معاناة للاقتصاد العالمي من خلال رفع أسعار الطاقة بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط، بناء على تقارير عن اتفاق محتمل وارتفعت الأسهم اليوم الجمعة.

وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب إنه سيتم إزالة الألغام من المضيق، وإن السفن العالقة هناك قد تبدأ بالعودة إلى بلادها مضيفا “أوصلوا التحية لزوجاتكم وأزواجكم وآبائكم وعائلاتكم منّي، أنا رئيسكم المفضل!”.

وأضاف أنه لن يتم مبادلة أي أموال “حتى إشعار آخر”، في إشارة محتملة إلى مطالب إيران بدفع رسوم لعبور المضيق، أو تعويضات عن أضرار الحرب، أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصحيفة فايننشال تايمز، إن قازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة، إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وتستضيف قازاخستان بنكا لليورانيوم منخفض التخصيب يخضع لرقابة دولية، وذلك لضمان إمدادات الوقود لمحطات الطاقة في الدول الأعضاء في الوكالة.

وفي تطور دبلوماسي جديد، وصل وزير خارجية باكستان إسحق دار إلى واشنطن اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وتطالب إيران أيضا برفع العقوبات وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، وتقول إن أي اتفاق يجب أن ينهي أيضا هجمات إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على لبنان.

وتسبب التوغل الإسرائيلي في نزوح مئات الآلاف في لبنان. وتقول إسرائيل إنها تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وتشن إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان وشرقه، بالإضافة إلى العاصمة بيروت، وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 3200 شخص.

وتقول إسرائيل إن 23 جنديا وأربعة مدنيين لاقوا حتفهم خلال الفترة نفسها.

(إعداد وتحرير أيمن سعد مسلم للنشرة العربية )