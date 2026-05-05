ترامب: يجب على إيران أن “ترفع راية الاستسلام”

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن 5 مايو أيار (رويترز) – قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إنه ينبغي لطهران أن “ترفع الراية البيضاء وتستسلم” لكن الكبرياء الشديد يحول دون ذلك.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن قدرات الجيش الإيراني تراجعت إلى حد أنه بات يطلق “بنادق خردق”، مضيفا أن طهران تريد سرا التوصل إلى اتفاق رغم تلويحها العلني بالقوة.

وأضاف “يمارسون الألاعيب، لكن دعوني أقول لكم إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ومن لا يريد ذلك عندما يكون جيشه انتهى تماما؟”.

وأثنى ترامب كثيرا على الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في المنطقة، قائلا “إنه مثل قطعة من الفولاذ. لن يتحدى أحد الحصار. وأعتقد أنه يسير بشكل جيد جدا”.

وعندما سُئل متى سيرى أن ما تفعله إيران يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، قال ترامب “حسنا، ستعرفون، لأنني سأبلغكم… إنهم يعرفون ما لا ينبغي عليهم فعله”.

وقال ترامب إنه يتعين على إيران “الاحتفاظ بالراية البيضاء للاستسلام”.

وأضاف “لو كان هذا قتالا، لكانوا أوقفوه”.

(إعداد محمود رضا ملراد للنشرة العربية – تحرير )