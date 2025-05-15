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ترامب في قطر: أمريكا ترغب في جعل غزة “منطقة حرة”

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الدوحة (رويترز) – جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس رغبته في السيطرة على قطاع غزة، وقال خلال اجتماع أعمال في قطر إن الولايات المتحدة “ستجعله منطقة حرة” وذكر أنه لم يتبق شيء لإنقاذه في الأراضي الفلسطينية.

وطرح ترامب فكرته بشأن غزة لأول مرة في فبراير شباط، قائلا إن الولايات المتحدة ستعيد تطوير القطاع وتجبر الفلسطينيين على النزوح إلى أماكن أخرى. وأثارت الخطة تنديدات عالمية، إذ اعتبرها الفلسطينيون والدول العربية والأمم المتحدة تصل إلى حد التطهير العرقي.

ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، داخليا مع استمرار إسرائيل في شن هجوم عسكري أدى إلى مقتل ما يقرب من 53 ألف فلسطيني وتدمير مساحات واسعة من القطاع. وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال ترامب، في كلمة أمام مجموعة من المسؤولين وقادة الأعمال في قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحماس في الدوحة منذ سنوات، إن لديه “مفاهيم لغزة أعتقد أنها جيدة للغاية: اجعلوها منطقة حرة، ودعوا الولايات المتحدة تتدخل”.

وأضاف ترامب أنه شاهد “صورا جوية تظهر أنه لا يوجد أي مبنى قائم تقريبا. ليس الأمر وكأنك تحاول إنقاذ شيء ما. لا توجد أي مبان. يعيش الناس تحت أنقاض المباني المنهارة، وهو أمر غير مقبول”.

وتابع “أريد أن أرى غزة منطقة حرة. وإذا لزم الأمر، أعتقد أنني سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة، وجعلتها منطقة حرة. فلتكن هناك أمور جيدة”.

وكان ترامب قال في وقت سابق بأنه يريد تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

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