ترامب لن يرفع القيود عن وكالة “إيه بي” ما لم تعتمد اسم “خليج أميركا”

afp_tickers

3دقائق

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه لن يسمح لمراسلي أسوشيتد برس بتغطية فعاليات في المكتب البيضوي أو الطائرة الرئاسية ما لم تتراجع وكالة الأنباء الكبرى عن رفضها استخدام اسم “خليج أميركا” بدلا من خليج المكسيك.

وقال ترامب ردا على سؤال لأحد الصحافيين في مقرّ إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا “سنتركهم خارجا إلى أن يوافقوا على أنّ هذا خليج أميركا”.

وأضاف أنّ “وكالة أسوشيتد برس ترفض اتّباع القانون”.

ومنعت الرئاسة الأميركية مراسلي أسوشيتد برس التي تعتبر أحد أركان الصحافة في الولايات المتحدة من دخول المكتب البيضوي في البيت الأبيض أو الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) لأنّ الوكالة لم تمتثل للأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب وغيّر بموجبه اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وندّدت جولي بيْس، رئيسة تحرير أسوشيتد برس، بهذا المنع معتبرة إياه “انتهاكا صارخا للتعديل الأول” للدستور الأميركي الذي يكفل حرية الصحافة وحرية التعبير.

وفي مذكرة تحريرية، أوضحت أسوشيتد برس أن المرسوم الذي غيّر بموجبه ترامب اسم خليج المكسيك تنحصر صلاحيته في الولايات المتحدة ولم تعترف به المكسيك ولا الدول الأخرى أو المنظمات الدولية.

وأضافت الوكالة أنّها “ستشير إليه باسمه الأصلي مع أخذ الاسم الجديد الذي اختاره ترامب في الاعتبار”.

والثلاثاء، اغتنم ترامب الفرصة لمهاجمة عمل صحافيي الوكالة.

وقال الملياردير الجمهوري “كما تعلمون، كانت وكالة أسوشيتد برس مخطئة تماما بشأن الانتخابات، وبشأن ترامب، وبشأن معاملة ترامب، وبشأن أشياء أخرى تتعلق بترامب وبالجمهوريين وبالمحافظين”.

وخلال فترة ولايته الأولى، وصف ترامب الصحافة بأنها “عدو الشعب”.

ومنذ عودته إلى السلطة، صعّد ترامب من هجماته على وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.

وتأسست وكالة أسوشيتد برس في 1846 وهي توفّر المقالات والصور ومقاطع الفيديو لمجموعة واسعة من وسائل الإعلام الأميركية والأجنبية.

وتوظف الوكالة أكثر من 3000 شخص، وقد نشرت في 2023 أكثر من 375 ألف مقال و1,24 مليون صورة و80 ألف مقطع فيديو، بحسب أرقامها.

لل/بم